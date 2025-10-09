Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sara Alonso se abre paso entre los aficionados en la zona de Sancti Spiritu. Roger Salanova
Carreras de montaña

La Zegama - Aizkorri de 2026 se celebrará el 17 de mayo

La carrera de montaña abrirá las preinscripciones el 12 de enero

Álvaro Vicente

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:17

Comenta

La Zegama-Aizkorri va tomando forma en el horizonte. Ya hay fecha para la celebración de la 25ª edición de la que está considerada como la maratón de montaña más emblemática. Será el 17 de mayo cuando centenares de aficionados llevarán en volandas a los y las corredoras por parajes que ya son emblema mundial como el Sancti-Spiritu. La prueba puntuable para la Golden Trail World Serie contará un año más con 225 plazas disponibles a sorteo.

Las preinscripciones para optar a los codiciados dorsales de la maratón se abrirán el 12 de enero a las 12.00 horas a través de la plataforma de inscripción Kronoak.com. Durante diez días, del 12 al 23 de enero, todo el mundo que quiera participar podrá preinscribirse para optar a un dorsal de la maratón, luego se reparten de ahí los que van al sorteo, los que tienen dorsal por buen tiempo y los que tienen dorsal directo por ser del pueblo o haber terminado todas las ediciones. Mientras que el 26 de enero se abrirá el período para el Kilómetro Vertical y la Junior Trail (16-18 años). El sorteo de los dorsales para las tres carreras tendrá lugar el 20 de febrero.

El 17 de mayo de 2026 se conocerá a los atletas que recogerán el testigo de los vencedores en la edición de 2025: La donostiarra Sara Alonso con un tiempo de 4h27:25 que logró sacarse la espinita que tenia de las ediciones anteriores y el marroquí Elhousine Elazzaoui (3h43:28), que conseguiría su primer triunfo en la plaza de Zegama.

Fechas

12 enero 2026: Preinscripción 25ª Maratón Zegama-Aizkorri

26 enero 2026: Preinscripción 12ª Zegama-Aizkorri KV y 15ª Zegama -Aizkorri Junior Trail

20 febrero 2026: Sorteo de dorsales 15 de mayo 2026:

