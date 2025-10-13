La trombosis y el mal de altura, de la mano

Hoy 13 de octubre, día internacional de la trombosis, Mendietxe museoa será escenario de la presentación del libro 'La vida corre por tus venas'. ... Un trabajo que recoge los relatos en primera persona de catorce grandes alpinistas: Carlos Soria, Juanito Oiarzabal, Xavier Arias, Edurne Pasaban, Álex Txikon, Ferran Latorre, Ester Sabadell, Jesús Morales, Lina Quesada, Rosa Fernández, Òscar Cadiach, Javier Camacho, Núria Balagué y Jordi Pons. Éste último, a sus 92 años y con una dilatada experiencia como alpinista y escalador, después de 60 años de trayectoria deportiva, asistirá a la conferencia que ofrecerá el autor del libro José Manuel Soria, director de la Unidad de Genómica de Enfermedades Complejas del Institut de Recerca del HSCSP.

'La vida corre por tus venas' es un trabajo impulsado por la asociación sin ánimo de lucro Activa. El doctor Soria alerta de que «la trombosis es la primera causa de muerte en el mundo». Esta afección «se produce después de que un coágulo que se produce en una vena o arteria obstruye el paso de la sangre y si se desprende se desplaza por la corriente sanguínea. Si se ha producido en una arteria puede producir un infarto de miocardio. Si va al cerebro dará origen a un ictus y si es en territorio venoso va hasta el pulmón y provoca una embolia, que especialmente se produce entre los alpinistas». Según el doctor, «en el ámbito de la montaña factores como la deshidratación y la altura, producen alteraciones fisiológicas que facilitan que se formen coágulos».

«La trombosis provoca una muerte cada minuto en Europa. No se trata de ser alarmista, sino de prevenir»

Desde su experiencia, Soria subraya que «hay mucho desconocimiento en torno a la trombosis. Solo en Europa, la trombosis y la embolia de pulmón provocan una muerte cada minuto. No se trata de ser alarmista, pero es importante la información y conocer que ese riesgo existe, reconocer los síntomas, pero sobre todo prevenirlos. Cuestiones básicas como hidratarse bien, llevar la ropa de montaña ajustada, pero no apretada porque si no se puede llegar a obstruir el paso de la sangre por las venas con una mochila, por ejemplo».

14 relatos de ochomilistas

Tras contactar con expertos alpinistas comenzó la idea de crear 'La vida corre por tus venas'. «El objetivo de este libro es recaudar fondos para que se siga investigando en torno a la trombosis. Tenemos claro que la investigación de hoy es la medicina del futuro. Cada año realizamos eventos desde la asociación y hace un año nos planteamos hacer el libro. Nos pusimos en contacto con los catorce alpinistas y todos ellos apoyaron el proyecto de manera altruista y se sumaron a la iniciativa de enviar su relato y las fotos que los complementan».

El autor reconoce que «el libro comienza con un capítulo muy divulgativo en el que se explica qué es una trombosis, cómo identificarla y los síntomas cuando la padeces, los factores de riesgo para padecerla y las claves para su prevención. Después, vienen los relatos en los que cada alpinista cuenta su experiencia al subir a un ochomil e incluso, tres de ellos, cuentan su vivencia al sufrir una trombosis en una expedición».

No oculta el médico su satisfacción con el resultado del libro, «que es un trabajo. Además de los relatos en primera persona recoge numerosas imágenes de las expediciones que son preciosas. Es un libro muy potente que es atemporal, ya que recoge relatos de los protagonistas de diferentes expediciones que se llevaron a cabo en distintos momentos y destinos, algunas históricas como la que protagonizó Jordi Pons, del primer ochomil que logró alcanzar una expedición de España, en este caso catalana, la cima del Annapurna».

Tras la publicación del libro comenzaron a ofrecer las conferencias que «están siendo un éxito. Además, tras leer el libro se han acercado muchos alpinistas que nos han comentado sus experiencias sin ser conscientes de que podían haber sufrido una trombosis y las consecuencias que esta acarrea».

La presentación de 'La vida corre por tus venas' y posterior conferencia a cargo de José Manuel Soria y con Jordi Pons, Xavier Pérez Gil y Juan Laredo será en Mendietxe museoa de Azpeitia esta tarde, a partir de la las 19.00 horas. La entrada es gratuita.