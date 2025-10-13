Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juan Laredo, Jordi Pons, José Manuel Soria y Xavier Pérez estarán hoy en Mendietxe de Azpeitia. BELAUNTZARAN
La trombosis y el mal de altura, de la mano

Mendietxe acoge hoy la presentación del libro 'La vida corre por tus venas' que recoge los relatos de alpinistas como Pasaban, Oiarzabal y Txikon

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Hoy 13 de octubre, día internacional de la trombosis, Mendietxe museoa será escenario de la presentación del libro 'La vida corre por tus venas'. ... Un trabajo que recoge los relatos en primera persona de catorce grandes alpinistas: Carlos Soria, Juanito Oiarzabal, Xavier Arias, Edurne Pasaban, Álex Txikon, Ferran Latorre, Ester Sabadell, Jesús Morales, Lina Quesada, Rosa Fernández, Òscar Cadiach, Javier Camacho, Núria Balagué y Jordi Pons. Éste último, a sus 92 años y con una dilatada experiencia como alpinista y escalador, después de 60 años de trayectoria deportiva, asistirá a la conferencia que ofrecerá el autor del libro José Manuel Soria, director de la Unidad de Genómica de Enfermedades Complejas del Institut de Recerca del HSCSP.

