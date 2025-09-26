Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la N-I en Legorreta por una colisión múltiple en dirección Vitoria
Carlos Soria, en el Manaslu. Luis Miguel Soriano
Montaña

Carlos Soria hace historia en el alpinismo mundial a sus 86 años

El veterano alpinista abulense ha alcanzado hoy la cumbre del Manaslu, conmemorando el 50 aniversario de la primera ascensión española

Juan Manuel Sotillos

Juan Manuel Sotillos

Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:02

Hacia las 2:15h de nuestra madrugada, las 6 de la mañana en Nepal Carlos Soria el veterano alpinista de Ávila con 86 años ha ... alcanzado la cumbre del Manasalu de 8.163 metros. Le han acompañado en el éxito su cámara, amigo y compañero de cordada en sus últimas expediciones Luis Miguel Soriano, además de los sherpas Phurba, Mikel y Nima, quienes se han fundido en un sincero abrazo allí arriba. En estos momentos, después de superar la parte más complicada del descenso, se encuentra bajando hacia el campo II con idea de hacer noche allí y mañana descender al campo base.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  5. 5

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  6. 6 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
  7. 7

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  8. 8 Una vecina de Irun denuncia falta de atención sanitaria a su hijo de 3 años en urgencias: «No atendemos niños»
  9. 9 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Carlos Soria hace historia en el alpinismo mundial a sus 86 años

Carlos Soria hace historia en el alpinismo mundial a sus 86 años