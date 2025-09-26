Carlos Soria hace historia en el alpinismo mundial a sus 86 años

Hacia las 2:15h de nuestra madrugada, las 6 de la mañana en Nepal Carlos Soria el veterano alpinista de Ávila con 86 años ha ... alcanzado la cumbre del Manasalu de 8.163 metros. Le han acompañado en el éxito su cámara, amigo y compañero de cordada en sus últimas expediciones Luis Miguel Soriano, además de los sherpas Phurba, Mikel y Nima, quienes se han fundido en un sincero abrazo allí arriba. En estos momentos, después de superar la parte más complicada del descenso, se encuentra bajando hacia el campo II con idea de hacer noche allí y mañana descender al campo base.

Con la perfección de un reloj suizo, Carlos Soria no solo ha realizado perfectamente el plan establecido, si no que lo ha mejorado, aprovechando la ventana de buen tiempo que en aquella zona del Himalaya de Nepal iba a hacer estos días, siendo las jornadas claves las de estos tres últimos días.

El pasado martes, día 23 salieron del capo base para alcanzar el campo II, al día siguiente llegan al Campo III. Y ayer jueves día 25 salieron de ese campamento situado a unos 7.000 metros de altura hacia las cinco de la tarde (las 13:15 horas en España) ya para la cumbre pensando en si pararían a descansar en el campo IV o si el buen tiempo les permitiría seguir hacia arriba. Optaron por esta última opción y once horas después de haber partido, a las seis de la mañana, alcanzaban el sueño de hacer esta cumbre del Manaslu, que Carlos Soria repite desde que la hizo por primera vez con 71 años, en 2010.

Con esta ascensión Carlos Soria ha hecho historia en el alpinismo mundial. Sin duda es el alpinista más longevo que hace la cima del Manaslu, a falta de corroborar si también lo es en las cumbres del Himalaya.