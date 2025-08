Una veintena de secuestrados siguen vivos en túneles de Hamás

De los 251 ciudadanos de Israel que Hamás secuestró el 7 de octubre de 2023 aún mantiene en su poder a 48, según datos de ... las asociaciones de familiares de los cautivos. De ellos, una veintena siguen vivos. Ofir Braslavski, padre de uno de ellos, de Rom, cargó el pasado fin de semana contra el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu: «¡Basta ya! Un líder debe tomar decisiones. Tómela ya, ponga fin a esta guerra y tráigalos a todos a casa», clamó. Su petición llegó tras ver un vídeo difundido por la milicia palestina en el que aparece su hijo consumido por la inanición: piel y huesos. En otra grabación, el también cautivo Evyatar David, que parece sacado de un campo de concentración nazi, cava su propia tumba.

Las familias cuentan los días desde que no ven a los secuestrados: 669. Tal Sloham, que fue liberado tras pasar mucho tiempo con David, reconoció el lugar donde fue filmado ese vídeo. «Se trata de una hambruna ordenada por los comandantes de Hamás con fines propagandísticos (para denunciar así el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza), de una forma sumamente sádica», asegura en el diario 'The Times of Israel'. Recuerda que David sufría escorbuto. «Ahora está en peligro mortal extremo», avisa.

Otro cautivo que ya está en casa, Ohab Ben-Ami, dice que cuando regresó su cuerpo «sólo tenía un 3,5% por grasa». «Si hubiera permanecido allí dos o tres semanas más -agrega-, no habría sobrevivido. Creo que los que siguen secuestrados están en la misma situación, por lo que las negociaciones deben ser muy rápidas para poder salvarlos».

Entre los que se supone que aún están vivos figura el joven Alon Ohel, de 24 años y capturado el 7 de octubre de 2023 durante un festival de música. Durante aquel ataque perdió un ojo y su familia cree que ha vivido en un túnel a oscuras desde entonces. «Temo que se quede ciego para siempre», lamenta su madre. Ha hablado con otros rehenes, ya liberados, que estuvieron con su hijo. «Me dijeron que estaba muy delgado, muy débil, que solo le daban un poco de pan de pita al día». Sin distinguir las mañanas de las noches. Desnortado, sin más boya a la que agarrarse que su pasión por la música. «Simula que toca el piano golpeando sus dedos contra el pecho y silba las canciones que recuerda», cuenta. Aunque Donald Trump dijo la semana pasada que conoce el lugar donde están los cautivos, en realidad hay dudas sobre su ubicación actual en la Franja, controlada en más de tres cuartas partes por el ejército de Tel Aviv.

Abatidos por su ejército

El 7 de octubre de 2023, Hamás asesinó a cerca de 1.200 israelíes y desencadenó un conflicto que aún continúa y que le ha costado luego la vida a más de 60.000 gazatíes. Aquel día la milicia palestina y la Yihad Islámica capturaron a 251 rehenes, 30 de ellos niños. Unos 50 fueron liberados enseguida. Después se han sucedido los episodios trágicos. El 15 de diciembre de ese año tres cautivos que habían logrado escapar e iban semidesnudos y con una bandera blanca fueron abatidos por las propias tropas hebreas.

En febrero de 2024, la aviación israelí bombardeó con gases tóxicos un túnel donde estaban retenidos seis rehenes. Cuando la galería comenzó a llenarse de emanaciones, sus captores los ejecutaron antes de morir ellos mismos asfixiados. Ese verano, un miliciano de Hamás asesinó al cautivo que custodiaba después de recibir la noticia de la muerte de sus dos hijos bajo los proyectiles de la aviación israelí.

Ya en enero de este año comenzaron varios turnos de entrega de rehenes, tanto vivos como muertos, a cambio de prisioneros palestinos. Ese proceso se truncó y en marzo quedaban todavía 59 secuestrados. Ahora son 48, según las asociaciones de familiares. Una veintena se encuentran desnutridos pero aún vivos.