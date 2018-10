Turquía exige a Riad más cooperación en el caso del periodista desaparecido El ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlüt Çavusoglu. / Efe Medios estadounidenses y turcos aseguran que hay grabaciones que demuestran que el informador fue asesinado en el interior del consulado saudí en Estambul AFP Sábado, 13 octubre 2018, 18:08

El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, pidió hoy al Gobierno de Arabia Saudí más cooperación en la investigación sobre el paradero del periodista Jamal Khashoggi, desaparecido tras entrar en el consulado saudí en Estambul el pasado día 2.

«Para que el fiscal jefe y los expertos puedan entrar en el consulado general de Arabia Saudí, hace falta la cooperación de Arabia Saudí», señaló el ministro en declaraciones a la cadena turca de noticias NTV.

«No hemos visto todavía en este tema una cooperación para una investigación correcta que haga salir todo a la luz, queremos verla», insistió el jefe de la diplomacia turca.

Agregó que sí había un acuerdo para que, tal y como había propuesto Riad, se creara un grupo de trabajo conjunto.

El viernes llegó a Estambul delegación saudí, cuyo cometido era coordinarse con las autoridades turcas para el registro del consulado.

El periodista saudí Jamal Khashoggi, anteriormente cercano a la monarquía de su país pero crítico con ella en el último año, entró hace once días en el consulado de su país para un trámite rutinario y no volvió a salir, al menos no de forma visible.

Medios estadounidenses y turcos asegura que existen grabaciones que demuestran que el periodista fue asesinado en el interior del consulado.

Turquía pidió permiso para registrar la legación diplomática y el martes pasado anunció que había recibido ese permiso de Riad.

Pero el registro aún no se ha llevado a cabo y, según el diario turco Sabah, cercano al Gobierno turco, esta demora se debe a que las autoridades saudíes solo quieren permitir un registro visual, mientras los expertos turcos insisten en emplear sustancias químicas que podrían revelar rastros de sangre.

El Gobierno turco no se ha pronunciado oficialmente sobre qué puede haber pasado con Khashoggi, pero ha prometido seguir el caso hasta esclarecerlo.