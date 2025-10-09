Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Instante en que el secretario de Estado Marco Rubio comunica a Trump la consecución del acuerdo. EFE

Trump: «Ojalá ésta sea una paz duradera para Oriente Medio»

El presidente estadounidense se dirige eufórico a su gabinete para celebrar una jornada triunfal tras el acuerdo de Israel y Hamás

T. Nieva

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:47

Comenta

«Hemos puesto fin a la guerra en Gaza». Donald Trump se dirigió este jueves eufórico a su gabinete durante la reunión con secretarios de ... Estado y altos cargos que celebró en la Casa Blanca con el acuerdo Israel-Hamás como único punto. «En realidad, a un nivel mucho mayor, logramos la paz, ojalá una paz duradera en Oriente Medio», confesó a su equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  2. 2 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  6. 6 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  7. 7

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  8. 8

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  9. 9 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  10. 10

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump: «Ojalá ésta sea una paz duradera para Oriente Medio»

Trump: «Ojalá ésta sea una paz duradera para Oriente Medio»