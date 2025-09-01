Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un niño herido es atendido tras el terremoto en Afganistán. AFP

Un terremoto de magnitud 6.0 deja al menos 600 muertos Afganistán

Habría también 2.000 heridos por el seísmo ocurrido esta noche en Jalalabad, al este del país, cerca de la frontera con Pakistán

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:20

Tragedia en Afganistán. Alrededor de 600 personas han muerto y 2.000 han resultado heridas a consecuencia de un seísmo de 6,0 en la ... escala de Ritcher que ha sacudido en las últimas horas de este domingo, junto a varias réplicas, el este del país, en su frontera con Pakistán donde también se han sentido los temblores y réplicas.

