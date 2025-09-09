Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Recién casado y estudiante de rabino: así era Yaakov Pinto, la víctima española de 25 años del atentado de Jerusalén

El joven, que falleció acribillado a tiros mientras esperaba en una parada de autobús, pertenecía a la comunidad judía de Melilla, ciudad que abandonó hace cinco años para iniciar una nueva etapa en Israel

T. Nieva

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:05

El tiroteo que este lunes mató a seis personas en Jerusalén, entre ellas un joven de origen español, ha truncado muchos sueños y planes de ... vida. Metas personales y laborales en las que se pone mucho empeño y exigen sacrificio. El atentado perpetrado por dos palestinos en una concurrida parada de autobús arrebató la vida, y las ilusiones, de Yaakov Pinto, un joven de 25 años que abandonó hace unos cinco años su Melilla natal para trasladarse a Israel, país en el que estudiaba para ser rabino y en el que, además, encontró el amor. Se había casado hace apenas tres meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  4. 4 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  5. 5

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  6. 6 La predicción de Antonio Gala que le da la razón 34 años más tarde: «Vivirán más pero no serán felices»
  7. 7 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  8. 8 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  9. 9

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  10. 10 La tienda de regalos que abre su tercer local en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Recién casado y estudiante de rabino: así era Yaakov Pinto, la víctima española de 25 años del atentado de Jerusalén

Recién casado y estudiante de rabino: así era Yaakov Pinto, la víctima española de 25 años del atentado de Jerusalén