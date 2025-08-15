Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

EP

La ONU considera ilegal el plan de asentamientos de Israel para dividir Cisjordania

El ministro de Seguridad hebreo, ajeno a las críticas, amenaza a un líder palestino en la cárcel.

Antón Etxebarria

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:23

La oficina de derechos humanos de la ONU afirmó este viernes que la decisión de Israel de construir un nuevo asentamiento de más de 3. ... 400 casas cerca de Jerusalén Este es ilegal según el derecho internacional y pone a los palestinos de la zona en riesgo de desalojo forzoso, lo que describió como un crimen de guerra.

