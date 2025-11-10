Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Benjamín Netanyahu saluda en el Parlamento frente a Donald Trump. Reuters

Netanyahu en el peligroso avispero político de Israel

El Parlamento hebreo, la Knéset, pone contra las cuerdas al primer ministro y cobra importancia con decisiones como la anexión de Cisjordania

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:38

Comenta

Cuando se piensa en gobiernos de coalición imposibles rara vez viene a la mente el de Israel. Desde fuera, a menudo se considera al hebreo ... como un país cohesionado que sobre todo hace piña ante los grandes retos que afronta, como es la «guerra existencial» que declaró a Hamás en Gaza tras los atentados del grupo terrorista el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, la política israelí se ha convertido esta legislatura en un heterogéneo avispero en el que Benjamín Netanyahu, el mandatario que más tiempo ha permanecido al timón del país -17 años-, siempre tiene una espada de Damocles sobre su cabeza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  4. 4 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  7. 7 El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián
  8. 8

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  9. 9 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  10. 10 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Netanyahu en el peligroso avispero político de Israel

Netanyahu en el peligroso avispero político de Israel