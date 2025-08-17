Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante un discurso. AFP

Netanyahu contra el mundo: así se ha convertido en el hombre más odiado

La guerra en Gaza reduce el apoyo interno al primer ministro israelí, cuya imagen internacional se deteriora a la vez que se resquebraja su gobierno

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:35

Compartir un enemigo común siempre ayuda a mantener la cohesión, a hacer piña. Por eso, no es de extrañar que algunos países vayan a la ... guerra cuando pasan por una crisis interna, ya sea económica o política. En el caso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cada vez son más las voces que se alzan para criticar que utiliza la guerra contra Hamás en Gaza para aferrarse al poder y tender una cortina de humo sobre los asuntos judiciales que le acechan.

