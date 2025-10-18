Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Reuters

Netanyahu gastará 520.000 euros en llamar a la invasión de Gaza 'Guerra del Renacimiento'

La propuesta se vota hoy y si es aprobada el conflicto de la Franja dejará de denominarse en Israel 'Espadas de Hierro'

T. Nieva

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:02

Comenta

El Gobierno de Israel bautizó la invasión de Gaza con el nombre 'Espadas de Hierro'. Eso sucedió tras los atentados de Hamás del 7 de ... octubre de 2023. Ahora, con el proceso de paz abierto, ha propuesto cambiar la denominación y llamar a este conflicto la 'Guerra del Renacimiento'. La campaña tendrá un coste de 520.000 euros, según informa la emisora pública hebrea Kan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  2. 2 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  3. 3

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  4. 4

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  7. 7

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  8. 8

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  9. 9 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  10. 10

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Netanyahu gastará 520.000 euros en llamar a la invasión de Gaza 'Guerra del Renacimiento'

Netanyahu gastará 520.000 euros en llamar a la invasión de Gaza &#039;Guerra del Renacimiento&#039;