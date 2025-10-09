Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trump en una de sus últimas visitas a Catar para impulsar la paz en Oriente Medio. AFP

El mundo aplaude el primer paso hacia la paz en Oriente Medio

Los líderes europeos y el secretario general de Naciones Unidas inciden en la necesidad de «aprovechar la oportunidad» para avanzar hacia la solución de los dos Estados

Zigor Aldama

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:53

En un primer momento, la comunidad internacional acogió con lógico escepticismo el plan de paz de 20 puntos propuesto por Donald Trump para Gaza. Pero ... los líderes de todo el mundo no tardaron en darle su visto bueno. Incluso quienes, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han criticado abiertamente la desproporcionada respuesta de Israel a los ataques del 7 de octubre de 2023 y han promovido la 'solución de los dos Estados' como la única salida viable a un conflicto que se alarga ya casi 80 años.

