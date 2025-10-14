Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Moscú confía en que la «eficacia» de Witkoff en la Franja sirva en Ucrania

El Kremlin ve con buenos ojos el interés de Trump para poner fin a la guerra en Europa, pero antes analizará su próxima reunión con Zelenski

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Martes, 14 de octubre 2025, 22:27

El Kremlin ha evaluado con cierta ironía el acuerdo hacia la paz entre Israel y Hamás, forjado por Donald Trump. El portavoz, Dmitri Péskov, destacó ... ayer el esfuerzo negociador del enviado especial del presidente de EE UU, Steve Witkoff, y confió en que la «eficacia» que ha demostrado en el contencioso en Oriente Medio pueda aplicarla ahora a otros conflictos, en clara referencia a la guerra con Ucrania.

