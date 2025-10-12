Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista de la ciudad de Gaza, totalmente devastada. Reuters

Cómo localizar una decena de cuerpos en un mar de ruinas

Rastreo. ·

Un grupo de expertos de varios países intentará hallar los cadáveres de rehenes israelíes fallecidos que Hamás no logra encontrar entre los escombros

Luis López

Luis López

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:05

Comenta

Una de las condiciones ineludibles para consolidar la paz en Gaza es la entrega a Israel de los rehenes que Hamás tiene en su poder. ... Son 48 personas, de las que 47 forman parte del extenso grupo de secuestrados tras el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 (en total fueron 251). La esperanza es que al menos veinte sigan vivas; hay una gran preocupación por la salud de dos, que estarían seriamente heridos; y en 26 casos ya ha sido confirmado el fallecimiento de los retenidos; entre ellos, un soldado israelí muerto ya en 2014.

