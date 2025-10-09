Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Celebración por las calles de Khan Younis. Reuters

Júbilo y dudas en Gaza y Tel Aviv: «No puedo parar de reír y de llorar»

«Un día mágico». ·

El acuerdo ha provocado una explosión de alegría entre los palestinos, y también entre las familias de los rehenes israelíes, pero por debajo late el recelo

Carlos Benito

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:03

Comenta

La alegría es más fácil de retratar que la cautela, de manera que el material gráfico llegado este jueves desde Israel y desde Gaza muestra ... una desbordante y unánime explosión de gozo. Unos y otros, desde los familiares de los rehenes concentrados en Tel Aviv hasta los palestinos desplazados a Khan Younis, comparten por una vez un mismo sentimiento de alivio y esperanza: se han multiplicado los cantos, los bailes, los abrazos y los aplausos en corro y han ondeado sin cesar las banderas. Pero en ambos lados, como si se estuviesen mirando en un espejo, se detecta también la arraigada veta de la desconfianza, con voces que reclaman prudencia y paciencia ante un proceso largo, difícil, regido por una hoja de ruta que peca de indefinición en algunos puntos decisivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  3. 3 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  4. 4

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  9. 9 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  10. 10

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Júbilo y dudas en Gaza y Tel Aviv: «No puedo parar de reír y de llorar»

Júbilo y dudas en Gaza y Tel Aviv: «No puedo parar de reír y de llorar»