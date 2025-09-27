Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Barcos de la flotilla humanitaria que se dirige a Gaza. Reuters

Italia y el Vaticano median para que la flotilla que va a Gaza no sufra un ataque

Los activistas se niegan a dejar la ayuda humanitaria en Chipre ante el bloqueo israelí, pese a que la Iglesia Católica la trasladaría hasta la Franja

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:08

Italia y el Vaticano están tratando de mediar para conseguir una salida pacífica para las embarcaciones que forman parte de la Global Sumud Flotilla, después ... de que esta semana hayan sufrido el tercer ataque con drones y ante la negativa de Israel de permitir que transporten directamente hasta la Franja de Gaza la ayuda humanitaria que llevan a bordo, rompiendo así el bloqueo naval. Este sábado continúan las negociaciones tras la negativa que los responsables de la Flotilla dieron el día anterior a la propuesta de dejar la ayuda en la isla de Chipre, desde donde sería luego trasladada hasta la Franja con la garantía del Patriarcado de Jerusalén, el organismo eclesial responsables de los católicos en la citada isla del Mediterráneo Oriental y en Tierra Santa.

