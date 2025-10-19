Israel bombardea el sur de Rafah tras un ataque de Hamás a sus tropas con un misil

La aviación israelí ha bombardeado este domingo el sur de Gaza después de que sus fuerzas terrestres hayan mantenido un «intercambio de fuego» con un ... grupo de combatientes de Hamás. Este es el segundo altercado de gravedad que se produce desde el comienzo del alto el fuego hace un a semana. El viernes, una patrulla militar disparó también contra un grupo de milicianos que abrió fuego contra sus posiciones después de abandonar uno de los múltiples túneles que la organización islamista todavía conserva bajo la Franja.

En este último caso, según 'The Times of Israel, «operativos terroristas han atacado a las tropas que mantienen el control en Rafah. Al parecer, los milicianos han disparado un misil antitanque contra un grupo de vehículos de ingeniería militar israelíes. De inmediato, las Fuerzas de Defensa han ordenado despegar a los cazas hebreos, que han bombardeado el sur de Rafah, el área donde el ejército cree que se concentra una parte importante del brazo armado de Hamás.

El altercado pone a prueba una vez más la tregua alcanzada entre israelíes y palestinos en la Franja. El primer ministro, Benjamñin Netanyahu, ha convocado una reunión de emergencia con el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, para analizar el ataque y la posible respuesta del Gobierno.

Se da la circunstancia que esta misma madrugada el Departamento de Estado de EE UU informó a los mediadores de Catar, Egipto y Turquía, todos ellos garantes del acuerdo de tregua, de la existencia de «informes creíbles» sobre «una inminente violación del alto el fuego por parte de Hamas contra el pueblo de Gaza». El Gobierno estadounidense ha agregado que «Eeste ataque planeado contra civiles palestinos constituiría una violación directa y grave del acuerdo de alto el fuego».

En respuesta, Hamás ha desmentido que tenga pretensiones de atacar a la población de la Franja y ha señalado que el comunicado de EE UU está «totalmente alineado con la propaganda engañosa de Israel». Desde el inicio del alto el fuego, los islamistas han ejecutado al menos a 32 personas que considera delatores o miembros de clanes enemigos en una ola de violencia que perturba a EE UU y los países negociadores del acuerdo de paz. Cada vez surgen más informaciones sobre casos de tortura y detenciones de gazatíes para ser interrogados por la organización islamista, que ahora mismo controla de nuevo el 50% del territorio imponiendo su propia ley, según han reconocido sus propios portavoces.

Izzat al-Rishq, líder del Movimiento de Resistencia Islámica, ha señalado este domingo que sigue comprometido con el acuerdo, y ha acusado a la «ocupación sionista» de «fabricar pretextos endebles para justificar sus crímenes». Hamás también ha acusado a Estados Unidos de infringir el alto el fuego al haber creado un refugio detrás de las lineas militares hebreaspara quienes huyen de su represión y ha denunciado que estas zonas solo »apoyan« y »proporcionan lugares seguros« a clanes y bandas criminales.