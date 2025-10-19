Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una paciente gazatí frente al hotel de Ramala. M. Ayestaran

El hotel de los enfermos de cáncer en Ramala

Pacientes gazatíes que llevan más de dos años viviendo en este establecimiento no pueden regresar a casa por falta de medios para seguir su tratamiento en la Franja

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Jerusalén

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Un arco de buganvillas moradas y rojas da la bienvenida al hotel Retno, «el hotel con más trabajo de Ramala, pero con menos dinero, porque ... aquí ya nadie paga», bromea Nawaf Hamed, dueño de un establecimiento de 50 habitaciones que, desde 2017, es la segunda casa de los gazatíes que acuden a Cisjordania para combatir al cáncer. Los enfermos venían a recibir tratamiento y, pasado un tiempo, regresaban a la Franja. Cuando el 7 de octubre de 2023 Hamás lanzó la operación 'Inundación de Al Aqsa' en el Retno había 125 gazatíes entre pacientes y familiares y quedaron en un limbo que supera los dos años. Algunos han fallecido en este tiempo, otros han buscado otra solución para vivir con familiares o amigos, pero hay 37 que siguen en el hotel y ya no reciben ayudas de ningún tipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  2. 2

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  3. 3

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  4. 4 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  5. 5

    Kubo se queda fuera de la convocatoria
  6. 6

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  7. 7

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  8. 8

    «Queremos cantar con vosotros que la vida es una vez, es ahora»
  9. 9 Consumo alerta de la presencia de listeria y E.coli en un queso de cabra distribuido en Euskadi
  10. 10

    Pan, de la barra diaria al capricho gourmet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El hotel de los enfermos de cáncer en Ramala

El hotel de los enfermos de cáncer en Ramala