La guerra en Gaza deja ya más de 60.000 muertos en medio de una creciente hambruna

Cuando el 7 de octubre de 2023 Hamás se internó en territorio israelí para matar a 1.200 personas y secuestrar a otras 251, nadie ... dudó de que la respuesta de Tel Aviv sería brutal. Los ataques del grupo islamista que gobierna Gaza, y que incluyeron espeluznantes violaciones y episodios de tortura, abrieron una herida perpetua en la psique colectiva del país hebreo, que perdió su sensación de seguridad y clamó venganza. Pero muy pocos previeron entonces que estaba a punto de estallar una guerra que pronto cumplirá dos años, que tiene profundas ramificaciones en toda la región, y que ha provocado una de las mayores crisis humanitarias del siglo.

No en vano, este martes el Ministerio de Sanidad gazatí afirmó que se habían superado las 60.000 muertes en la Franja. Concretamente, 60.034 personas han fallecido y 145.870 han resultado heridas. Son cifras que hay que tomar con prudencia, porque las instituciones gubernamentales continúan en manos de Hamás y no hacen distinción entre víctimas civiles y milicianos. No obstante, ni organizaciones internacionales como Naciones Unidas ni la propia Israel disputan este trágico número. De hecho, el gobierno de Benjamín Netanyahu afirma que es bajo para un conflicto urbano en un territorio densamente poblado.

En conversación con este diario durante un viaje a la frontera de Gaza, fuentes de las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) extrapolaron la cifra de otros conflictos para demostrar que «siempre se trata de reducir las víctimas civiles». En concreto, uno de sus militares menciona que «en la batalla de Mosul, entre el ISIS y las fuerzas de la coalición, murieron hasta 30.000 civiles en menos de un año, lo cual arroja una ratio inferior a la de Gaza, donde muchos de los fallecidos, además, son terroristas».

Las ONG denuncian que no hay excusa posible. Porque a los bombardeos y a las operaciones terrestres se suma ahora una hambruna que se extiende como la peste. «El 25% de los menores de cinco años y de las mujeres embarazadas y lactantes que atendemos sufre desnutrición», alerta Médicos Sin Fronteras. «Hay días en los que ni siquiera tenemos leche en polvo para los bebés en cuidados intensivos», afirma Caroline Willemen, coordinadora de la organización sanitaria en Gaza.

La cifra 1.200 de los fallecidos fueron tiroteados cuando esperaban a recibir alimentos.

«La desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años en nuestras clínicas se ha multiplicado por diez en los más de cuatro meses de bloqueo», concuerda Save The Children. «Rezo para que haya una tregua y dejen entrar comida antes de que muramos», pide una de las niñas a las que atiende esta ONG, entre cuyos beneficiarios la necesidad de tratamiento por desnutrición se ha disparado del 1% el pasado mes de marzo al 7% la primera quincena de este mes.

«Esto es una hambruna infantil diseñada. Es inconcebible que los niños y las niñas se estén desmayando de hambre, consumiéndose ante nuestros ojos, mientras toneladas de alimentos y suministros nutricionales que podrían revertir esta crisis esperan al otro lado de la frontera o incluso dentro de Gaza», denuncia Ahmad Alhendawi, director de Save the Children para Oriente Medio. Por si fuese poco, buscar comida también puede resultar mortal: de las 112 personas que este martes murieron en la Franja, 22 fueron tiroteadas cuando buscaban ayuda humanitaria.

La solución de los dos Estados

El uso del hambre como arma de guerra también remueve conciencias políticas. Las imágenes de niños famélicos han estremecido a mandatarios como el primer ministro británico, Keir Starmer, que este martes anunció su intención de que el Reino Unido reconozca el Estado de Palestina en septiembre. La «intolerable situación» que se vive en el territorio le ha impulsado a dar un paso que España aprobó en mayo de 2024.

Consciente de que ese reconocimiento podría airar a su principal aliado, Estados Unidos, Starmer añadió que Netanyahu puede evitarlo cumpliendo una serie de condiciones: «Que el gobierno israelí tome medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza, alcance un alto el fuego, deje claro que no habrá anexión en Cisjordania y se comprometa con un proceso de paz a largo plazo que ofrezca una solución de dos Estados».

Cuestión política Francia también plantea el reconocimiento de Palestina, para lograr una «paz justa y duradera»

La prioridad de Starmer es «cambiar la situación sobre el terreno», pero no oculta que su objetivo final es lograr la convivencia entre «un Israel seguro y protegido y una Palestina viable y soberana». Por eso, también incidió este martes en la necesidad de que Hamás devuelva a los rehenes que aún están en su poder.

Starmer añadió que, si ha tomado esta decisión ahora es porque le «preocupa especialmente que la idea de una solución de dos Estados esté desapareciendo y parezca más lejana hoy que en muchos años». No obstante, el presidente francés, Emmanuel Macron, también ha señalado septiembre en el calendario para ejecutar el reconocimiento del Estado palestino que anunció hace unos meses y que ahora promueve también en estamentos como la ONU. Precisamente, Macron quiere hacerlo durante su Asamblea General para dejar claro el «fiel compromiso histórico de Francia con una paz justa y duradera en Oriente Medio». Eso sí, exigiendo también «la desmilitarización de Hamás».

Netanyahu sostiene que «un Estado palestino en estas condiciones sería una plataforma para aniquilar a Israel, no para vivir en paz junto a él», porque, en su opinión, «los palestinos no buscan un Estado junto a Israel; buscan un Estado en lugar de Israel». Este martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí respondió a Starmer en líneas similares: «El cambio de postura del gobierno británico en este momento, tras la actuación francesa y las presiones políticas internas, constituye una recompensa para Hamás y perjudica los esfuerzos por lograr un alto el fuego en Gaza y un marco para la liberación de los rehenes». Desde el Air Force One, el presidente Donald Trump reprodujo esa misma idea en apoyo de Israel.