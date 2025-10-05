Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Deportados por Israel, 137 activistas de la Global Sumud Flotilla llegaron ayer a Estambul en un avión fletado por el Gobierno turco. Reuters

21 de los 49 españoles de la flotilla detenidos en Israel regresarán este domingo a España

Estos 21 españoles, según ha explicado Albares, han aceptado firmar un documento en el que aceptan que han entrado de manera ilegal a Israel, lo que permite «una salida muy rápida»

T. Nieva

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:19

Comenta

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este domingo que «si nada se tuerce» un grupo de 21 ... españoles que formaban parte de la Flotilla retenidos en Israel abandonarán Tel Aviv este domingo para llegar a España «a lo largo del día de hoy».

