Imagen de la ejecución sumaria de ocho palestinos rivales a Hamás en Sabra justo después de la tregua. X

Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza

EE UU y Egipto proponen desplegar refugios y una fuerza de seguridad contra los asesinatos y la asunción de parcelas de poder por parte de los islamistas en la Franja

M. Pérez

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:34

Comenta

Donald Trump dijo el martes que no le «preocupaban en exceso» los enfrentamientos registrados entre Hamás con «dos pandillas muy malas». Al día siguiente, el ... Comando Central del ejército estadounidense advirtió a los líderes islamistas que cesaran las ejecuciones de «civiles palestinos inocentes». Tanto Washington como los mediadores que han participado en el alto el fuego recién instaurado en la Franja trabajan ahora en algo más consistente para prevenir un baño de sangre que trastoque el incipiente proceso de paz. Ahora sí. Ahora Trump está realmente preocupado.

