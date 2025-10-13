Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Cruz Roja se encarga de la liberación de los rehenes.

Hamás ha liberado ya a los siete primeros rehenes entre la euforia israelí

La organización islamista culpa al Gobierno hebreo de que numerosos cautivos hayan fallecido durante su secuestro mientras reitera su compromiso con el alto el fuego

Miguel Pérez

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:00

La pesadilla está a punto de terminar. Un convoy de la Cruz Roja ha recogido a los primeros siete rehenes de Hamás en el norte ... de Gaza. Entre ellos se encuentran Matan Angrest, los hermanos Gali y Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor y Omri Miran, según acaban de informar las Fuerzas de Defensa. Los restantes trece secuestrados vivos serán entregados en una segunda tanda a las diez de la mañana (11.00 horas en España).

