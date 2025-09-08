Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lugar del tiroteo fue acordonado por la Policía neozelandesa. AFP

Abatido tras un robo el neozelandés que mantenía secuestrados a sus hijos desde hace cuatro años

Tom Phillips permanecía oculto en el desierto con sus hijos desde las Navidades de 2021 después de perder su custodia

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:36

Un padre fugitivo había estado escondido en los espesos bosques de Nueva Zelanda durante casi cuatro años, hasta que la madrugada de este lunes la ... Policía ha dado con él y lo ha abatido tras protagonizar un robo a mano armada en una tienda de suministros agrícolas de Waitomo, en la región de Waikato. El paradero de Tom Phillips había copado los titulares de los periódicos de todo el mundo en las Navidades de 2021, cuando huyó al desierto de Waikato con sus hijos Ember, ahora de 9 años, Maverick, de 10 y Jayda, de 12, después de discutir por su custodia con la madre. El caso conmocionó al país. El hombre de 40 años era un cazador experimentado y con habilidades de supervivencia para construir refugios y buscar alimentos en la salvaje naturaleza, aunque también había protagonizado hurtos en diferentes tiendas en los últimos años.

