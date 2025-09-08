Abatido tras un robo el neozelandés que mantenía secuestrados a sus hijos desde hace cuatro años

Un padre fugitivo había estado escondido en los espesos bosques de Nueva Zelanda durante casi cuatro años, hasta que la madrugada de este lunes la ... Policía ha dado con él y lo ha abatido tras protagonizar un robo a mano armada en una tienda de suministros agrícolas de Waitomo, en la región de Waikato. El paradero de Tom Phillips había copado los titulares de los periódicos de todo el mundo en las Navidades de 2021, cuando huyó al desierto de Waikato con sus hijos Ember, ahora de 9 años, Maverick, de 10 y Jayda, de 12, después de discutir por su custodia con la madre. El caso conmocionó al país. El hombre de 40 años era un cazador experimentado y con habilidades de supervivencia para construir refugios y buscar alimentos en la salvaje naturaleza, aunque también había protagonizado hurtos en diferentes tiendas en los últimos años.

Las autoridades neozelandesas fueron informadas de un robo en una propiedad comercial la madrugada de este lunes y se inició una persecución a dos sospechosos en un quad a las 2.30 hora local. Uno de los fugados abrió fuego con un rifle y los agentes respondieron abatiendo al tirador. El fallecido sería Phillips a la espera de una identificación oficial del cadáver, aunque la Policía da por seguro que se trata de él. El otro presunto autor del crimen era una de sus hijas, que salió ilesa del tiroteo, mientras uno de los policías resulto gravemente herido por un golpe en la cabeza.

Los policías temían que los otros dos menores se encontrasen solos en mitad del desierto, por las temperaturas de cero grados que se alcanzan durante la noche. La búsqueda se alargó varias horas pero siguiendo las indicaciones de su hermana los encontraron en un campamento en una zona remota del bosque. «Puedo confirmar que los niños están bien e ilesos y serán trasladados a un lugar esta noche para hacer controles médicos», ha explicado la subcomisionada de Policía, Jill Rogers. «Este incidente ha sido profundamente traumático para los involucrados. Ha sido generado tensión en una zona pequeña, rural y aislada».

Madre aliviada

La madre de los tres niños, conocida como Cat, se ha mostrado aliviada de que la terrible experiencia hubiera llegado a su fin pero que le entristecía «cómo se habían desarrollado los acontecimientos», en declaraciones a la emisora RNZ. «Nuestra esperanza siempre ha sido que los niños pudieran regresar de forma pacífica y segura para todos los involucrados», ha expresado.

Antes de la desaparición, Phillips y sus hijos vivían en Marokopa, un pequeño pueblo de la región. Se llevó a los tres después de perder la custodia legal. La aldea está rodeada de un paisaje duro, una costa extensa y accidentada, con una vegetación densa y un terreno boscoco con una red de cuevas kilométricas. Perfecto para esconderse.

Con todo, había indicios de la desesperación del progenitor por conseguir recursos. Desde 2023 el hombre y a sus descentientes han cometido numerosos robos en ferreterías, supermercados y hasta un banco. El pasado mes de octubre la familia fue grabada por una cuadrilla de adolescentes. En el vídeo se les observa caminando por el bosque, vistiendo ropa de camuflaje y cada uno con su propia mochila. El grupo pudo hablar con uno de los niños y le preguntó si alguien sabía que estaban allí. «Sólo vosotros», fue la respuesta del menor de los Phillips antes de proseguir la marcha, según publicó la televesión neozelandesa 1News.

La muerte de Phillips se produce menos de un mes después de que su familia le pidiera volver a casa y se mostrara «lista para ayudar a superar lo que necesita superar», compartió su hermana Rozzi en una entrevista en el portal de noticias local Stuff. «Tengo muchas ganas de volver a veros a ti y a los niños y ser parte de vuestras vidas», apostilló.