El matrimonio Dell dona 6.250 millones para impulsar el futuro de 25 millones de niños: «Para ayudar a tomar las riendas»

Michael Dell y su esposa, Susan Dell, han anunciado una de las mayores donaciones privadas destinadas a la infancia en la historia reciente de Estados Unidos. El matrimonio se ha comprometido a aportar 250 dólares a las cuentas de inversión de 25 millones de niños estadounidenses, una iniciativa que supone un desembolso total de 6.250 millones de dólares.

La contribución se integra dentro del nuevo programa federal 'Invest America', puesto en marcha por la administración Trump con el objetivo declarado de fomentar el ahorro a largo plazo y democratizar el acceso a la inversión financiera desde edades tempranas.

El pilar del programa son las llamadas 'cuentas Trump', creadas bajo la Ley One Big Beautiful Bill. Según la normativa, el Tesoro de EE. UU. depositará 1.000 dólares por cada niño nacido entre 2025 y 2028. Ese dinero deberá invertirse en un índice que replica el rendimiento del mercado bursátil estadounidense, y solo podrá retirarse al cumplir los 18 años, destinado a educación superior, formación profesional, compra de primera vivienda y creación de un negocio. La aportación adicional de los Dell añade un incentivo extra y multiplica el impacto del programa.

En un comunicado, Michael y Susan Dell explicaron que su iniciativa busca «ampliar oportunidades, fortalecer comunidades y ayudar a más niños a tomar las riendas de su futuro». Su contribución está orientada principalmente a menores de diez años, aunque podría extenderse a niños mayores si, tras las primeras inscripciones, quedan fondos disponibles.

Las cuentas estarán disponibles a partir del 4 de julio de 2026, coincidiendo con el Día de la Independencia. Sin embargo, varios aspectos operativos siguen pendientes, entre ellos los mecanismos de inscripción y los parámetros exactos de inversión permitidos.

El programa nació entre polémica. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, generó inquietud al sugerir que esta iniciativa podría convertirse en una «evasión» del sistema público de pensiones. Más tarde rectificó, asegurando que las cuentas ofrecen un beneficio complementario, «sin comprometer los pagos garantizados de la Seguridad Social».