Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de las fuerzas de seguridad arrestan a un manifestante durante una protesta en Rabat. Reuters

Los jóvenes se rebelan en Marruecos

Las calles de las grandes ciudades del país africano bullen por las manifestaciones en pro de mejores condiciones de vida. Expertos nos dan las claves de su descontento

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:09

Comenta

Hay vida más allá de Instagram y Tiktok. El interés de los jóvenes de la generación Z, aquellos nacidos entre finales de los noventa y ... la primera década de este siglo, no se limita a los posados en lugares insólitos, pergeñar coreografías domésticas y asumir retos virales. En la última semana, las calles de las grandes ciudades marroquíes se han convertido en el escenario de sus manifestaciones en pro de mejores condiciones de vida. La injusticia social ha impulsado protestas convocadas en las redes sociales. Varias voces conocedoras de la situación del reino magrebí nos proporcionan claves para entender la frustración y descontento que destilan sus proclamas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  3. 3 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  6. 6 Así son las aproximaciones visuales en el aeropuerto de Hondarribia: «Cada aterrizaje es un reto»
  7. 7

    Jon Insausti: «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia»
  8. 8

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  9. 9

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  10. 10 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los jóvenes se rebelan en Marruecos

Los jóvenes se rebelan en Marruecos