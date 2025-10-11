Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una joven observa los contenidos de una red social. EFE

¿Se muere internet?

José M. de Areilza

José M. de Areilza

Cátedra Jean Monnet-Esade

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:45

Comenta

Durante muchos años una de las muchas teorías conspirativas de la extrema derecha era que Internet estaba dominado por algoritmos que buscaban el control mundial. ... Esta patraña no se basaba en lo que ocurría en la realidad, sino que era un intento más de cerrar las sociedades a la influencia exterior, el globalismo como enemigo externo en el libreto populista. De hecho, el mejor ejemplo de repudio de una red abierta ha sido China, desde su particular sistema leninista-capitalista, que somete a control, censura y vigilancia el contenido de Internet y cuyas grandes empresas tecnológicas están subordinadas al Partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  3. 3

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  4. 4

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  7. 7

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  8. 8 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  9. 9 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  10. 10 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Se muere internet?

¿Se muere internet?