Zelenski ante la ONU: «Ucrania es sólo el primer país agredido por Rusia. Nadie puede sentirse seguro»

Ante la Asamblea General de la ONU, Volodímir Zelenski ha lanzado esta advertencia: «El mundo vive la carrera armamentística más destructiva de la historia. Ucrania ... es el primer país en sufrir la agresión, pero los drones rusos ya sobrevuelan Europa. Las operaciones se extienden más allá de nuestras fronteras y Putin busca ampliarlas. Nadie va a poder sentirse seguro. No hay garantías más allá de los amigos y las armas. Si no hacemos algo, no quedará un sitio seguro en la faz de la tierra para los seres humanos. Necesitamos normas para usar este tipo de armamento que cuenta con ayuda de la inteligencia artificial». Su visión sobre el futuro más cercano resulta aterradora. Aunque, según el presidente ucraniano, aún se puede evitar la catástrofe.

«La paz depende de todos nosotros», ha subrayado Zelenski. Ha pedido ayuda internacional frente al ataque de Rusia a su país. «Detener a Putin ahora es más barato que tener que proteger cada puerto, cada barco, cada ciudad. Es menos costoso que preguntarse quién será el primero en crear un simple dron capaz de transportar una ojiva nuclear», ha advertido. «No hay alto el fuego porque Moscú no quiere». El mandatario de Kiev ha agradecido el apoyo mostrado el martes por Donald Trump, que animó a Ucrania a contraatacar y recuperar todo su territorio e incluso ir más allá. «Contamos con Estados Unidos, pero al final la paz depende de todos, depende de Naciones Unidas. No guarden silencio y condenen a Rusia», ha reclamado.

Ante unas instituciones «débiles», si un país «quiere la paz, siempre debe tener armas. Es terrible, pero esa es la realidad. No es el derecho internacional el que decide quién sobrevive», ha dicho. «Los ucranianos somos un pueblo pacífico, pero que quiere vivir libremente en su propio país, independiente», ha defendido Zelenski. «Por eso invertimos en nuestra defensa. Simplemente, no hay otra opción». El presidente ucraniano ha puesto el foco sobre otro territorio amenazado por el expansionismo del Kremlin. «Rusia está intentando hacer con Moldavia lo que Irán hizo en su día con el Líbano, y una vez más, la respuesta internacional es insuficiente. Ya hemos perdido Georgia en Europa... y desde hace muchos años, Bielorrusia también se está orientando hacia la dependencia de Rusia. Europa no puede permitirse perder también Moldavia», ha alertado.

Armamento «cada vez más letal»

«Actualmente estamos viviendo la carrera armamentística más destructiva de la historia de la humanidad porque, esta vez, ha entrado en juego la inteligencia artificial», ha apuntado Zelenski. «Cada año que dura esta guerra, las armas se vuelven aún más letales. (...) Nada de esto habría ocurrido si Putin no hubiera desencadenado esta agresión, esta guerra a gran escala», ha denunciado. «Hay que poner fin a esta guerra ahora mismo y a la carrera armamentística», ha insistido el presidente ucraniano.