Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Efe

Zelenski ante la ONU: «Ucrania es sólo el primer país agredido por Rusia. Nadie puede sentirse seguro»

El mandatario de Kiev advierte de que el mundo asiste a la «carrera armamentística más destructiva de la historia» y pide una condena internacional a Moscú

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:20

Ante la Asamblea General de la ONU, Volodímir Zelenski ha lanzado esta advertencia: «El mundo vive la carrera armamentística más destructiva de la historia. Ucrania ... es el primer país en sufrir la agresión, pero los drones rusos ya sobrevuelan Europa. Las operaciones se extienden más allá de nuestras fronteras y Putin busca ampliarlas. Nadie va a poder sentirse seguro. No hay garantías más allá de los amigos y las armas. Si no hacemos algo, no quedará un sitio seguro en la faz de la tierra para los seres humanos. Necesitamos normas para usar este tipo de armamento que cuenta con ayuda de la inteligencia artificial». Su visión sobre el futuro más cercano resulta aterradora. Aunque, según el presidente ucraniano, aún se puede evitar la catástrofe.

