Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Imagen entre nubes bajas de la central térmica de Standinger, en Alemania. Efe

Vuelve la mili, parón económico, auge ultra... ¿Qué le pasa a Alemania?

Sin el barato gas ruso, sin innovación digital y con la competencia de China, el canciller Merz se aferra ahora a la deuda para invertir y reflotar el motor de la UE

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:07

'Made in Germany'. Ese sello en cualquier producto era garantía de calidad y de fiabilidad. Bueno y duradero, aunque también caro. Alemania era –aún ... lo es– un país rico. 'El Dorado' al que fueron generaciones de emigrantes del sur del Viejo Continente. Ya no tanto. El 'milagro germano' comenzó a apagarse en 2018. El Brexit, la pandemia, la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, los recientes aranceles de Donald Trump y la falta de adaptación de su industria al progreso digital han frenado al país que era el gran motor europeo. Y cuando Alemania se para, Europa tiene que echarse a la cuneta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  4. 4

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  5. 5

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  6. 6

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa
  7. 7

    El club txuri-urdin también es optimista con el fichaje de Yangel Herrera del Girona
  8. 8

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  9. 9 Ictus ocular: qué es y cómo detectar sus señales
  10. 10

    Marea txuri-urdin en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vuelve la mili, parón económico, auge ultra... ¿Qué le pasa a Alemania?

Vuelve la mili, parón económico, auge ultra... ¿Qué le pasa a Alemania?