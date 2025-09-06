Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una calle bloqueada por escombros y objets quemados tras los disturbios en Numea, territorio francés de Nueva Caledonia, en mayo de 2024 AFP

La vuelta de tuerca de Macron

Nueva Caledonia ·

París propone una pseudosoberanía para el archipiélago para calmar el deseo secesionista de la población nativa

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

París

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:46

Francia es un territorio difícil de gobernar. El 'premier' británico Winston Churchill reconocía que su política resultaba complicada, pero también aseguraba que nunca se vendría ... abajo un país capaz de fabricar 360 tipos de quesos. Además de ese abundante surtido de productos lácteos, nuestros vecinos cuentan con unas fronteras también vastas y diversas. Porque Francia limita al norte con el Canal de la Mancha, al este con Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza e Italia, al sur con España y al oeste con Brasil. Porque, más allá del hexágono continental, la geografía de la potencia gala se extiende a través de tres continentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  5. 5

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  6. 6 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  7. 7

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  8. 8 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  9. 9

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La vuelta de tuerca de Macron

La vuelta de tuerca de Macron