Uno de los cadáveres que dejó el atacante a su paso. Reuters

Una de las víctimas del ataque terrorista a la sinagoga de Mánchester murió por un disparo accidental de la Policía

Otro de los heridos que permanece ingresado también ha sufrido una lesión de bala por la intervención policial

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:47

Una de las víctimas mortales del ataque de este jueves contra una sinagoga en el norte de Mánchester perdió la vida después de que un ... agente de policía le disparara de forma accidental, según ha confirmado este viernes la Policía británica.

