Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Kubo, gran novedad del once ante el Elche
Los líderes de la ultraderechista Afd, Alice Weidel y Tino Chrupalla, en una rueda de prensa. EFE

La ultraderecha alemana rompe el cortafuegos de las fuerzas democráticas y se hace con un puesto de teniente alcalde

Alice Weidel celebra el «éxito sensacional» de Alternativa para Alemania en la localidad de Bad Salzuflen, conseguido por el desacuerdo de las formaciones constitucionalistas

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha logrado romper el cortafuegos levantado por las fuerzas democráticas para mantenerla aislada al hacerse con el puesto de ... teniente alcalde en la localidad de Bad Salzuflen debido a un desacuerdo entre los representantes de los partidos cristianodemócrata, socialdemócrata y verde. Durante la sesión constituyente del nuevo consistorio tras las recientes elecciones municipales en el Estado federado de Renania del Norte-Westfalia la candidata ecologista al tercer teniente alcalde de la localidad de 54.000 habitantes no recibió el número de votos antes pactados con las otras dos formaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  3. 3 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  4. 4

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  5. 5 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  6. 6 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  7. 7

    Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra delincuentes multirreincidentes
  8. 8 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  9. 9 De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha
  10. 10 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La ultraderecha alemana rompe el cortafuegos de las fuerzas democráticas y se hace con un puesto de teniente alcalde

La ultraderecha alemana rompe el cortafuegos de las fuerzas democráticas y se hace con un puesto de teniente alcalde