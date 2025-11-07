La ultraderecha alemana rompe el cortafuegos de las fuerzas democráticas y se hace con un puesto de teniente alcalde

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha logrado romper el cortafuegos levantado por las fuerzas democráticas para mantenerla aislada al hacerse con el puesto de ... teniente alcalde en la localidad de Bad Salzuflen debido a un desacuerdo entre los representantes de los partidos cristianodemócrata, socialdemócrata y verde. Durante la sesión constituyente del nuevo consistorio tras las recientes elecciones municipales en el Estado federado de Renania del Norte-Westfalia la candidata ecologista al tercer teniente alcalde de la localidad de 54.000 habitantes no recibió el número de votos antes pactados con las otras dos formaciones.

Por el contrario Sabine Reinknecht, una de las representantes de la ultraderecha en el ayuntamiento de Bad Salzuflen, obtuvo 16 respaldos, pese a que AfD solo cuenta con 13 representantes en ese municipio como tercera fuerza más votada en los últimos comicios. «Me sorprendió mucho, pero me alegré», declaró Reinknecht a la cadena pública de radiotelevisión WDR . «Como grupo parlamentario, no lo esperábamos, pero lo consideramos el resultado de nuestro trabajo en la ciudad», dijo la teniente alcalde electa.

La presidenta del partido xenófobo y antieuropeo, Alice Weidel, felicitó a su compañera inmediatamente por teléfono. En las redes sociales, Weidel habló de un «éxito sensacional que demuestra que la democracia no se deja detener por cortafuegos».

El alcalde de la localidad, el cristianodemócrata Dirk Tolkemitt, criticó a aquellos concejales que habían incumplido el acuerdo previo alcanzado con las otras fuerzas democráticas y que con sus votos habían rechazado a la candidata de Los Verdes y permitido la elección de la política ultraderechista. «Con su actuación, han contribuido activamente, aunque no hayan votado a AfD». El resultado demuestra que, «al parecer, no se puede confiar en los acuerdos previos del ayuntamiento», continuó Tolkemitt, quien reconoció que «la colaboración será mucho más difícil en el futuro».

El principal regidor de Bad Salzuflen pidió unidad a los dos grandes grupos políticos en el consistorio, cristianodemócratas y socialdemócratas. Hay que «aprovechar realmente esta terrible situación para unirnos y demostrar a la población que juntos somos capaces de actuar, sin fuerzas externas». Además de esta localidad, esta semana también se ha elegido por primera vez en Renania del Norte-Westfalia a un político de AfD como segundo teniente de alcalde en Bochum-Wattenscheid. El ultraderechista Cedric Sontowski obtuvo un voto más que las concejalías que tiene su partido en la representación municipal.