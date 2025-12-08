Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una embarcación con migrantes. Reuters

La UE avala la directiva que contempla la creación de centros de detención de migrantes

Los Veintisiete pactan un enfoque general sobre la polémica normativa, que agilizará las deportaciones y queda pendiente del visto bueno del Parlamento Europeo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:28

Comenta

Sin discusión ni debate. Los Veintisiete han dado este lunes el visto bueno a la directiva de retornos europea, que busca agilizar las deportaciones de ... aquellas personas cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas. Los ministros de Interior de la Unión Europea han aprobado un «enfoque general» que deberá recibir ahora el visto bueno de la Eurocámara para entrar en vigor. El documento incluye medidas polémicas como la creación de centros de detención de migrantes en terceros países considerados seguros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  3. 3 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  4. 4 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  5. 5 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros
  6. 6

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  7. 7

    Los expertos opinan sobre el pulso entre Ernai y GKS
  8. 8

    «¿Te subirías a un avión sabiendo que el piloto no ha dormido en 22 horas?»
  9. 9 Los bonitos recuerdos de Bruce Springsteen en San Sebastián
  10. 10

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La UE avala la directiva que contempla la creación de centros de detención de migrantes

La UE avala la directiva que contempla la creación de centros de detención de migrantes