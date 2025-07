Trump reanuda el envío de armas a Ucrania ante su «decepción» con los ataques de Putin

Daniel de Lucas Martes, 8 de julio 2025, 18:38 Comenta Compartir

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que reanudará el envío de armas a Ucrania no ha sentado nada bien en el ... Kremlin, que acusa a Washington y Kiev de no tener intención de poner fin a la guerra. El mandatario tomó la decisión de retomar el suministro de armamento a las tropas de Volodímir Zelenski por su «decepción» con Vladímir Putin. El mandatario ruso no ha cesado su ofensiva militar contra la exrepública soviética, mientras las conversaciones de paz continúan estancadas y aún no se ha fijado una fecha para la tercera ronda de negociaciones.

Así, el inquilino de la Casa Blanca vuelve a rectificarse a sí mismo y da un paso atrás en la suspensión del suministro de algunas armas clave a Kiev con la que buscaba «priorizar los intereses de EE UU». El recorte comunicado la semana pasada afectaba a elementos esenciales para que Ucrania pudiera hacer frente a los ataques rusos: sistemas de defensa aérea Patriot, artillería de precisión y misiles Hellfire. En línea con su política del 'America first' (América primero), Trump pretendía evitar carencias en el arsenal norteamericano. Ahora aparca esta prioridad nacional y reafirma su compromiso con la protección de la población ucraniana. «Vamos a enviar más armas. Tenemos que hacerlo. Deben ser capaces de defenderse. Ahora están recibiendo golpes muy duros», expresó el lunes el magnate para justificar este nuevo volantazo, subrayando que los paquetes de ayuda contendrán «armamento de defensa principalmente». El líder republicano aprovechó para mostrar su descontento con Moscú, que en la última semana ha lanzado cerca de 1.270 drones, 39 misiles y alrededor de mil bombas guiadas, según reveló Zelenski. «Estoy decepcionado, francamente, de que el presidente Putin no haya parado. No estoy contento por ello», reconoció Trump, quien llegó a finales de enero al Despacho Oval con la promesa de acabar con esta guerra en 24 horas. Sin fecha para la paz Moscú reaccionó al movimiento de Washington cargando contra EE UU y Europa por su ayuda militar a Kiev. El Kremlin considera que este apoyo al Gobierno de Zelenski supone todo lo contrario a una muestra de buena voluntad para poner fin al conflicto bélico. La presidencia rusa afirmó entender la decisión de reanudar la entrega de armas a la antigua república soviética y apuntó que lo hacen igualmente otros aliados occidentales. «Es evidente que los envíos continúan, es comprensible. Los países europeos también participan activamente en el suministro a Ucrania», aseguró este martes Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. «Mandaremos armas de defensa principalmente. Deben ser capaces de defenderse. Están recibiendo golpes duros» Donald Trump Presidente de EE UU En este sentido, Peskov recriminó que estos envíos «claramente» ponen en riesgo cualquier intento de facilitar una salida pacífica y negociada a la guerra. «La línea que han elegido los europeos está absolutamente dirigida a facilitar físicamente que continúen las acciones militares», censuró. En lo que respecta al tipo y cantidad de armamento que Estados Unidos tiene previsto entregar a Ucrania, el portavoz de la presidencia rusa cree que llevará algún tiempo clarificar qué es lo que llegará a los arsenales de Kiev, pues «circula mucha información contradictoria», declaró poniendo en tela de juicio que la ayuda tenga un carácter puramente defensivo. De forma paralela, Moscú reconoció que no se han producido avances significativos en las conversaciones de paz con Kiev. Peskov explicó que los representantes rusos se encuentran a la espera de conocer la propuesta de Ucrania sobre posibles fechas para un tercer encuentro directo, después de las citas que se celebraron el 16 de mayo y el 2 de junio en Estambul y que permitieron varios intercambios de prisioneros. «En cuanto se acuerde, y esperamos que así sea, lo anunciaremos de inmediato», indicó el portavoz del Kremlin.

