Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Keir Starmer junto a Angela Rayner. AFP

Starmer se enfrenta a una nueva crisis de gobierno con la dimisión de su número dos tras un escándalo fiscal

La hasta ahora viceprimera ministra, Angela Rayner, admitió recientemente haber pagado menos impuestos de los que debía por la compra de una vivienda

T. Nieva

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:35

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, ha dimitido este viernes tras admitir haber pagado menos impuestos por la compra de una vivienda. Su marcha supone ... un nuevo golpe para su jefe, el primer ministro Keir Starmer, cuya popularidad ha caído en picado desde que hace poco más de un año llegó a Downing Street. Su hasta ahora número dos, de 45 años, es el octavo miembro del equipo del 'premier' en dejar su cargo. El líder laborista le ofreció todo su apoyo cuando fue acusada por primera vez de intentar deliberadamente evitar pagar los tributos que debía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  4. 4 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  8. 8

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  9. 9

    Las sorpresas son cosas del pasado
  10. 10 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Starmer se enfrenta a una nueva crisis de gobierno con la dimisión de su número dos tras un escándalo fiscal

Starmer se enfrenta a una nueva crisis de gobierno con la dimisión de su número dos tras un escándalo fiscal