Starmer se enfrenta a una nueva crisis de gobierno con la dimisión de su número dos tras un escándalo fiscal

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, ha dimitido este viernes tras admitir haber pagado menos impuestos por la compra de una vivienda. Su marcha supone ... un nuevo golpe para su jefe, el primer ministro Keir Starmer, cuya popularidad ha caído en picado desde que hace poco más de un año llegó a Downing Street. Su hasta ahora número dos, de 45 años, es el octavo miembro del equipo del 'premier' en dejar su cargo. El líder laborista le ofreció todo su apoyo cuando fue acusada por primera vez de intentar deliberadamente evitar pagar los tributos que debía.

«Lamento profundamente mi decisión de no buscar asesoramiento fiscal especializado adicional... Asumo toda la responsabilidad por este error», dijo Rayner en su carta a Starmer. El 'premier' asumió que había tomado la decisión correcta pero no ocultó su tristeza. Con el Partido Laborista detrás del populista británico Reform UK en las encuestas, el primer ministro enfrenta aún más desafíos al tratar de reparar su autoridad y la imagen de su partido, que anteriormente ha sido golpeada por acusaciones de hipocresía por parte de los críticos por aceptar artículos caros, incluyendo ropa y entradas para conciertos, de donantes.

La pérdida de su vicepresidenta es particularmente perjudicial, sobre todo porque Rayner, que pasó de ser una madre adolescente de clase trabajadora a tener uno de los puestos políticos más altos de Gran Bretaña, había sido capaz de mediar entre las alas izquierda y centrista del Partido Laborista para mantener unido al partido, y tenía un atractivo más amplio que Starmer. Considerada en ocasiones como una posible sucesora, se vio obligada a acudir el miércoles al asesor independiente sobre normas ministeriales tras admitir que había cometido un error en el pago de impuestos.

En una entrevista en la que apareció al borde de las lágrimas, Rayner describió cómo creó un fideicomiso para uno de sus hijos, que tiene discapacidades de por vida como resultado de una lesión. Fue a él al que vendió su parte de la casa familiar en el norte de Inglaterra para pagar un apartamento en el balneario de Hove, en el sur de Inglaterra, creyendo que así no tendría que pagar la tasa de impuestos más alta que se cobra al comprar una segunda vivienda. Después de recibir asesoramiento legal adicional, dijo que había cometido un error y que estaba tomando medidas para pagar el impuesto adicional.

La pérdida de ocho ministros del gabinete significa que Starmer ha sufrido la mayor cantidad de renuncias ministeriales, fuera de las reorganizaciones del gobierno, de cualquier primer ministro al comienzo de su mandato desde al menos 1979. El 'premier' arrastra más salidas que Boris Johnson, cuya Administración luego se vio envuelta en acusaciones de fiestas que rompían el confinamiento por el covid. Esto deja al líder laborista herido mientras se prepara para un final de año difícil, cuando su gobierno debe elaborar un presupuesto que los analistas y los mercados esperan que contenga más aumentos de impuestos y trate de contener la creciente amenaza de la reforma de Nigel Farage.