Keir Starmer. AFP

Starmer afronta su mayor crisis interna y algunos laboristas preparan ya su sucesión

El discurso del primer ministro británico se ha debilitado tras poco más de un año en el poder debido en buena parte a las diferencias entre sus promesas políticas y la realidad de su gestión

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:50

Comenta

El 'premier' británico, Keir Starmer, atraviesa uno de los momentos más delicados desde que llegó al poder el año pasado, una victoria electoral que muchos calificaron entonces de histórica ... . Hoy, esas mismas filas se encuentran sumidas en el desconcierto y la división, con un liderazgo cada vez más cuestionado y una caída de popularidad sin precedentes para un jefe de Gobierno en el Reino Unido. Según el último sondeo de Ipsos, sólo un 13% de la población se declara satisfecha con su gestión, frente a un 79% que expresa descontento, lo que arroja un saldo neto de –66 puntos, el más bajo en toda la serie histórica de la consultora. Como subrayó el analista Keiran Pedley, «ningún primer ministro desde que existen nuestros registros ha registrado un nivel de insatisfacción tan alto».

