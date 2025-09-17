Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Christian Bruckner, principal sospechoso, ya está en la calle. Afp

El sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann sale en libertad

La fiscalía no ha hallado pruebas contra el alemán Christian Bruckner, que estaba encarcelado por una violación cometida también en Portugal

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:53

El principal sospechoso de la desaparición en mayo de 2007 de la niña británica Madeleine McCann, el alemán Christian Bruckner, ha salido este miércoles de ... la cárcel germana donde cumplía condena por un caso de violación, sin que pese sobre él ningún cargo concreto por el 'caso Maddie'. Se alejó del recinto penitenciario en el vehículo de su abogado, Friedrich Fülscher, escoltado por dos furgonetas de la policía y observado por un gran grupo de medios de comunicación que le esperaban en la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  5. 5 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  6. 6

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  7. 7 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  8. 8 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  9. 9 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann sale en libertad

El sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann sale en libertad