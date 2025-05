Los sondeos dan vencedor al europeísta Nicusor Dan en Rumanía pero el candidato de ultraderecha lo niega

El alcalde de Bucarest, el proeuropeo Nicusor Dan, ganaría la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Rumanía, derrotando al candidato ultranacionalista George Simion, que ... partía como claro favorito, según los sondeos a pie de urna.

Dan, candidato independiente y europeísta, obtendría el 54,1% de los votos, mientras que el ultra Simion lograría el 45,0% de apoyos, según los sondeos a pie de urna de Avantgarde publicados por Digi24.ro.

«En las elecciones de hoy, el ganador es una comunidad de rumanos que desean un cambio profundo en Rumanía», dijo el candidato independiente tras la publicación de los sondeos a pie de urna.

Simion, sin embargo, no está dispuesto a tirar aún la toalla. «Soy el nuevo presidente de Rumanía», escribió Simion en inglés en la red social X. El candidato ultra reivindicó el domingo «la victoria en nombre del pueblo rumano, que ha decidido que quiere un cambio real».

«Somos los ganadores, claramente, de estas elecciones. Reclamamos la victoria en nombre del pueblo rumano. El pueblo rumano ha decidido hoy que quiere un cambio real, a mejor», declaró Simion.

El alcalde de Bucarest, matemático de formación, había prometido en la campaña reformas institucionales y que luchará contra la corrupción, una de las lacras del país, si sale elegido. Atrae sobre todo al voto urbano, formado y liberal. Dan es pro-Unión Europea y pro-OTAN y considera que el apoyo de Rumanía a Ucrania es vital para su propia seguridad frente a la creciente amenaza rusa.

Una victoria del populista trumpista rumano podría aislar a Rumanía en la Unión Europea y debilitar el flanco oriental de la OTAN. Simion había prometido congelar la ayuda militar a Ucrania en caso de ganar.

Dan, alcalde independiente de Bucarest desde 2020 y matemático, votó «por un cambio que traiga prosperidad, no por uno que traiga aventuras y desaliente las inversiones en Rumanía».

«He votado por una orientación europea y por una buena colaboración con nuestros socios europeos, no por el aislamiento de Rumanía. Y he votado por una sociedad en la que podamos dialogar, no por una en la que estemos divididos», añadió Dan, que votó en Fagaras, su ciudad natal.

Simion votó en Mogosoaia, en las afueras de Bucarest, junto a Calin Georgescu, el excandidato ultranacionalista prorruso inhabilitado. El líder de la formación ultra Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) explicó que había votado «en contra de las injusticias cometidas contra el pueblo rumano».

El líder ultra es un declarado admirador de Donald Trump y de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. En esta campaña electoral, ha abrazado el movimiento conservador MAGA de Trump y ha prometido que hará Rumanía «grande de nuevo«.

Las elecciones presidenciales rumanas se han celebrado en medio de la mayor crisis política que vive el país en 35 años de democracia. Georgescu ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, pero el Tribunal Constitucional anuló los resultados y ordenó la repetición de los comicios por la presenta injerencia rusa a favor de Georgescu.

El Constitucional posteriormente inhabilitó a Georgescu por ese motivo y por irregularidades en la financiación de su campaña electoral, impidiéndole participar en estas elecciones como candidato.

Rumanía ha vivido seis meses de sobresaltos políticos, lo que ha provocado una gran confusión entre los votantes y ha contribuido a aumentar su desconfianza en las instituciones y en la clase política.

Tanto el presidente como el gobierno son interinos. El presidente rumano Klaus Iohannis dimitió en febrero presionado por los grupos populistas de oposición, tras la anulación de los resultados de noviembre.

El primer ministro socialdemócrata Marcel Ciolacu dimitió el 5 de mayo, un día después de que Simion arrasara en la primera vuelta, dejando fuera de carrera al candidato oficialista Crin Antonescu. Ciolacu estaba al frente de gobierno de coalición de socialdemócratas, conservadores y la minoría húngara.

A la honda crisis política que vive Rumanía, se unen, a nivel interno, los crecientes problemas económicos, la alta inflación, el alto desempleo y la corrupción; y a nivel externo, las tensiones provocadas por la guerra de Ucrania y la amenaza rusa en Europa del este.