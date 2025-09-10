Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Militares polacos recogen restos de un dron en un terreno rural. EFE

¿Qué significa el artículo 4 de la OTAN?

El Gobierno polaco llama a los socios de la Alianza a consultas para determinar la gravedad de la amenaza y decidir posibles respuestas a Rusia

M. P.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:23

El artículo 4 que ha activado Polonia es uno de los diferentes mecanismos de ayuda mutua que tiene la OTAN sin recurrir al artículo 5, ... donde se establece que en caso de agresión de un enemigo a un aliado el resto debe responder militarmente de modo automático contra él. En esta ocasión, la incursión de un grupo de drones rusos en el espacio aéreo polaco carece del principal factor promotor para autorizar esa réplica inmediata de los ejércitos aliados: que se haya tratado de una ofensiva voluntaria flagrante y probada.

