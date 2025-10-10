Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Maduro y Zapatero tras una reunión en el palacio presidencial de Caracas en 2018. EFE

Sánchez guarda silencio mientras el PP señala los vínculos de Zapatero con Maduro

La concesión del galardón a la líder opositora irrumpe de lleno en la política española e incomoda al Gobierno y al PSOE

T. Nieva | M. A. Alfonso

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:02

La concesión del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha supuesto un terremoto en la política española, donde el capítulo venezolano, tan ... presente en otras épocas, vuelve a irrumpir con fuerza incomodando sobremanera al Gobierno y al PSOE e insuflando al PP nuevos bríos para denunciar los vínculos socialistas con el régimen de Nicolás Maduro y, sobre todo, del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Tal es la incomodidad que Pedro Sánchez evitó este viernes pronunciarse en sus redes sociales para felicitar a Corina o valorar la decisión de la academia noruega.

