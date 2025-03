Rusia valora positivamente unas conversaciones de paz con Ucrania pero veta a Zelenski

El Kremlin ha reaccionado este miércoles con «satisfacción» a la declaración del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de estar dispuesto a iniciar conversaciones para detener la ... guerra entre su país y Rusia e incluso ha propuesto Bielorrusia como posible sede para acoger las negociaciones, aunque vuelve a poner en cuestión la legitimidad del líder ucraniano como interlocutor.

Según el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, «ese enfoque es globalmente positivo, pero hay matices (…) la cuestión es con quién sentarse». En ese sentido, recordó que Zelenski en 2022 firmó un decreto prohibiendo negociar la paz con Putin. «Por ahora, el presidente ucraniano todavía tiene vetado legalmente negociar con la parte rusa. Por lo tanto, en general, el enfoque es positivo, pero los matices aún no han cambiado», subrayó.

Moscú además considera a Zelenski un jefe del Estado «ilegítimo» por no haberse sometido a unas elecciones tras haber expirado su mandato en 2024. Kiev estima que en situación de guerra es imposible organizar unos comicios y las leyes del país así lo dictaminan (éxodo de habitantes, población masculina en el frente y constantes bombardeos por parte de Rusia).

El pasado 28 de enero, Putin anunció en declaraciones al periodista de la televisión pública rusa Rossiya-1, Pável Zarubin, que Zelenski carece de legitimidad hasta el punto de que, por esa razón, con él no piensa firmar ningún acuerdo de paz, pese a asegurar estar abierto a tal posibilidad. Según el presidente ruso, «si iniciamos conversaciones ahora, serán ilegítimas. Hay aquí un problema: cuando el actual jefe del régimen –en Ucrania- firmó el decreto prohibiendo negociar con Rusia, era un presidente legítimo, pero ahora no, por lo que no puede cancelar el decreto».

Desacuerdo de Medvédev

Por otro lado, el expresidente ruso y actual número dos del Consejo de Seguridad de Putin, Dmitri Medvédev, llamó este miércoles a dejarse de negociaciones a fin de «infligir el máximo daño sobre el terreno a un enemigo que aún no ha sido derrotado». Según sus palabras, «el enemigo resiste, nuestra tarea es seguir luchando hasta lograr su derrota total».

Peskov afirmó también este miércoles que, en caso de que la cosa llegase al punto de que unas negociaciones de paz fueran inminentes, «el mejor lugar para reunirse sería Minsk», la capital de Bielorrusia, cuyo presidente, Alexánder Lukashenko, lo propuso unas horas antes. Minsk ya fue en 2015 el lugar en donde se firmó el acuerdo para poner fin a la guerra en Donbás con el lamentable resultado que hoy día salta a la vista.