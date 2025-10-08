Rusia responde con amenazas a EE UU ante el posible envío de misiles Tomahawk a Kiev

El Kremlin sigue muy de cerca el plan de la Casa Blanca de mandar misiles Tomahawk a Ucrania. De confirmarse el envío supondría un problema ... para Moscú ya que estos proyectiles aumentarían el alcance balístico de Kiev. Por ello, Rusia advirtió el miércoles a través de su agencia de noticias, RIA, que «la respuesta será dura y asimétrica» en caso de que EE UU ayude de esta manera a la exrepública soviética. El viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, apuntó que ese tipo de sistema solo se podría usar «con la participación directa del personal estadounidense» y sugirió que confía en que sus colegas norteamericanos entiendan «la gravedad y el alcance de las consecuencias que ello acarrearía». Lo mejor, aconsejó, es que Washington «aborde toda esta situación con sensatez, prudencia y responsabilidad».

En caso de que se confirmara el despliegue de Tomahawk estadounidenses, Ucrania podría golpear sin dificultades posiciones incluso en el Ártico y los Urales, donde se encuentran algunas de las bases militares y otras instalaciones estratégicas rusas. El propio Riabkov defendió que Moscú «había extendido una mano» a Washington con su propuesta sobre el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como Nuevo Start.

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró el pasado domingo que consideraba buena la idea del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, de cumplir las restricciones de ese pacto durante otro año tras su próximo final (6 de febrero de 2026). Sin embargo, señaló que Rusia se las podría arreglar sin este acuerdo, que limita la cantidad de armas atómicas y armas estratégicas ofensivas que ambas naciones pueden tener. Además, añadió que su país pondría restricciones de viaje a diplomáticos de «países hostiles» que deciden limitar el movimiento de enviados rusos. Entre ellos estarían los Estados miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros afines a Washington.

«Voluntad política»

La UE estudia restringir los movimientos de los diplomáticos rusos dentro de territorio comunitario. Esta nueva normativa implicaría que este personal y sus familias deberían informar al país donde están acreditados a la hora de desplazarse a otros Estados del bloque que queden fuera de su zona de cobertura. República Checa ha sido uno de los principales defensores de esta propuesta, que ya aprobó denegar la entrada a ciudadanos con este perfil en sus fronteras.

Moscú considera que el «impulso» hacia la paz que dio la reunión de agosto entre Putin y Trump se ha diluido con el paso de las semanas

Riabkov también lamentó la pérdida del «poderoso impulso» hacia la paz en Ucrania generado tras el encuentro que Trump y Putin mantuvieron a mediados de agosto en Alaska. Según el ministro, ese paso atrás se debe a «los esfuerzos de los opositores y de los partidarios de una guerra hasta el último ucraniano». Sólo un día antes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, usó la palabra «deprimente» para definir la situación actual del diálogo entre diplomáticos rusos y estadounidenses. Dijo que «no se había llegado a ninguna conclusión seria» a ese nivel pero que, a escala de jefes de Estado, el escenario resulta «más dinámico». En su opinión, Moscú espera que el líder republicano mantenga «la voluntad política para impulsar la solución ucraniana hacia negociaciones políticas pacíficas».

Trump y Putin mostraron buena sintonía desde la llegada del neoyorquino al poder por primera vez en 2017, aunque su relación ha experimentado altibajos, sobre todo a lo largo de este año cuando el inquilino de la Casa Blanca se mostró optimista sobre el cierre de un acuerdo de paz para Ucrania. De hecho, el magnate aseguró que tardaría 24 horas en resolver este conflicto tras su investidura, aunque de ese momento han pasado ya más de ocho meses.