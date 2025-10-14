Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vladímir Putin, presidente de Rusia. Efe

Rusia defiende la necesidad de un Estado palestino tras el alto del fuego en Gaza

Moscú apuesta por implementar las decisiones de la ONU para consolidar la paz en la región

Álex Bustos

Moscú

Martes, 14 de octubre 2025, 20:40

Rusia es uno de los principales países que apoya a Palestina en la esfera de las relaciones internacionales. Su presidente, Mahmud Abás, estaba previsto que ... asistiera a una cumbre ruso-árabe de este miércoles, aunque finalmente se ha cancelado para evitar interferir en la negociación de paz. La amistad ruso-palestina es histórica desde tiempos de la Unión Soviética. Y por ello el Kremlin aunque celebra la liberación de prisioneros tanto palestinos como israelíes, ha expresado su apoyo a la existencia de una Palestina independiente. El ministro de Asuntos Exteriores Serguéi Lavrov ha sido uno de los exponentes de este martes, que ha defendido que «una solución a largo plazo de esta situación solo es posible mediante la implementación de las decisiones de la ONU sobre la creación de un Estado palestino».

