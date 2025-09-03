Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vladímir Putin. EFE

Putin invita a Zelenski a una reunión en Moscú

El jefe del Kremlin asegura que está listo para verse con el presidente ucraniano si viaja a la capital rusa y el encuentro se prepara bien de antemano

M. R.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:26

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha invitado este miércoles a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a reunirse con él en Moscú. La posibilidad de un ... encuentro entre ambos líderes lleva semanas sobre la mesa de negociaciones para la paz que trata de impulsar el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, e incluso se habían apuntado varios lugares para acoger la cita, como Ginebra, Estambul, Budapest o también la capital de Rusia.

