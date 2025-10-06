Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Per-Arne Hjelmborn, embajador de Suecia en España. I. G.

Per-Arne Hjelmborn Embajador de Suecia en España

«La prioridad de Suecia es ayudar a Ucrania y hacerle la vida más difícil a Rusia»

El diplomático repasa la actual coyuntura mundial marcada por aranceles y guerras, unos retos que Europa «debe convertir en oportunidades»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:33

Hace casi 25 años, Per-Arne Hjelmborn llegó a España como primer secretario de la embajada de Suecia en Madrid. La carrera diplomática le llevó ... luego a Chile, China, Brasil, Malasia... Tiene un hijo chileno y una hija madrileña. Ha sido director general de Comercio en el Ministerio de Exteriores de su país y desde 2024 es el embajador sueco en España. La diplomacia cobra aún más peso en la coyuntura actual, con la invasión rusa de Ucrania en las fronteras de la Unión Europea y la OTAN.

