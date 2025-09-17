Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Christian Brückner ha abandonado la cárcel este miércoles en el vehículo de su abogado. AFP

El principal sospechoso de la desaparición de la niña Maddie McCann abandona la cárcel

Christian Brückner deberá llevar una tobillera electrónica para su permanente localización y no podrá abandonar Alemania

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:13

El principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine 'Maddie' McCann, el alemán Christian Brückner, abandonó este miércoles la prisión de Sehnde, en ... el Estado federado germano de la Baja Sajonia, tras cumplir condena por la violación de una mujer septuagenaria en Portugal en 2005. Brückner, de 48 años de edad, es considerado por la Fiscalía de Braunschweig como el más probable autor del probable secuestro y asesinato de la pequeña de tres años en 2007 en la región lusa del Algarve.

