Militares azerbaiyanos caminan durante la remoción de minas en la región de Nagorno Karabaj. Reuters

Los presidentes de Armenia y Azerbaiyán se reunirán mañana en Washington para firmar un acuerdo de paz

Ambos países llevan tres décadas de conflictos intermitentes, el último de ellos en 2023

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:37

El mandatario estadounidense, Donald Trump, se reunirá este viernes con el primer ministro de Armenia Nikol Pashinián y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, según ... ha publicado el diario 'The Washington Post' citando fuentes de la Casa Blanca. Tras el encuentro podrían anunciar un acuerdo de paz. Estos dos países caucásicos se han enfrentado en cuatro ocasiones en guerras que en su mayoría no fueron muy largas pero sí supusieron un duro trauma para sus poblaciones, con miles de muertos, heridos y desplazados.

