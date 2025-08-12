Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Friedrich Merz. EFE

La popularidad de Merz cae en picado tras 100 días en la cancillería alemana

La mayoría de los germanos se muestra insatisfecho con su labor al frente de la coalición de gobierno, pero el líder conservador goza de buena reputación en la escena internacional

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Martes, 12 de agosto 2025, 20:23

No ha habido luna de miel para el canciller Friedrich Merz. El líder conservador cumple 100 días en el poder con su popularidad en picado ... entre los alemanes -pese a la buena reputación que goza en el exterior- y un suspenso a su gestión. Una reciente encuesta del Instituto Insta para el diario germano 'Bild' revela que sólo el 30% de los consultados se muestra satisfecho con su labor al frente de la coalición gobernante. Incluso su antecesor, el socialdemócrata Olaf Scholz, cuya imagen acabó muy deteriorada al final de su mandato, recibía mayor apoyo (43% de satisfacción) cuando llevaba el mismo tiempo al frente del país.

