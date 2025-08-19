Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soldados polacos en el Día de las Fuerzas Armadas en Varsovia el pasado 15 de agosto. EFE

Polonia paga 1.400 euros a sus jóvenes por ir de colonias con el ejército en verano

Unos 10.000 voluntarios de entre 18 y 35 años participan en la formación militar durante 27 días y quienes lo deseen pueden entrar después en la reserva del ejército

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Martes, 19 de agosto 2025, 20:33

La amenaza rusa influye hasta en la forma de pasar el verano de los jóvenes polacos. Unos 10.000 voluntarios de entre 18 y 35 ... años participan durante los meses de junio, julio y agosto en el programa de reclutamiento 'Vacaciones con el ejército'. Una experiencia de 27 días de formación militar tras la que se convertirán en reservistas de las fuerzas armadas, además de recibir una remuneración de 6.000 zlotys (poco más de 1.400 euros al cambio). Con un conflicto entre dos países vecinos -Polonia comparte frontera con Ucrania y Rusia y también con Bielorrusia, aliada del Kremlin-, el Gobierno de Varsovia se toma muy en serio la defensa de su territorio y de sus 37 millones de habitantes.

