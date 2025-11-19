Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coches patrulla inspección las vías férreas dañadas por el sabotaje ocurrido el domingo en el centro de Polonia. AFP

Polonia advierte a Moscú de que responderá «no solo por la vía diplomática» y despliega soldados

Las autoridades de Varsovia cierran su último consulado en Rusia y movilizan a 10.000 militares para evitar nuevos sabotajes como el ocurrido contra su sistema ferroviario

Z. Aldama

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Solo quedaba abierto en Polonia un consulado de Rusia, el de Gdansk, y pronto será historia. Varsovia anunció este miércoles que ordenará su clausura a ... la vez que el país arranca un despliegue de hasta 10.000 soldados para proteger su infraestructura crítica frente a actos de sabotaje como el sufrido el lunes en la línea férrea que une Polonia y Ucrania. Además, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, advirtió a Moscú de que su gobierno responderá a las provocaciones «y no solo por la vía diplomática».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  5. 5 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  6. 6 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  7. 7

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  8. 8 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Polonia advierte a Moscú de que responderá «no solo por la vía diplomática» y despliega soldados

Polonia advierte a Moscú de que responderá «no solo por la vía diplomática» y despliega soldados